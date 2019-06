Nur gute Freunde oder doch ein heißer Sommerflirt? Seit einigen Wochen kriselt es in Denise Kappès' Beziehung mit Partner Tim – die beiden haben mittlerweile sogar eine Liebes-Pause eingelegt. In dieser Zeit zog auch noch völlig überraschend der gerade frisch von Anne Wünsche (27) getrennte Influencer Henning Merten bei Neu-Mama Denise ein – was die Gerüchteküche zum Überkochen bracht! Was läuft denn jetzt eigentlich wirklich zwischen dem Ex-Bachelor-Babe und dem YouTuber?

Im RTL-Interview bezieht die 28-Jährige endlich Stellung zu den Spekulationen – und nimmt den Gerüchten den Wind aus den Segeln: "Totaler Schwachsinn! Der neue Mitbewohner ist zufälligerweise einfach nur ein sehr guter Freund von mir, dem ich einfach in einer schwierigen Situation geholfen habe, indem er hier wohnen kann, weil seine aktuelle Wohnung noch nicht fertig ist." Sie würde mit Henning wie mit ihrer besten Freundin auch ganz normale Unternehmungen machen, zudem unterstütze er sie im Alltag.

Mittlerweile sei Denise die Gerüchte um ihre Person bereits gewöhnt: "Spekuliert wird immer", fügte die TV-Bekanntheit an. Habt ihr an einen Flirt zwischen Henning und Denise geglaubt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten im April 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im April 2019 auf Mallorca

