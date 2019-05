Ist Denise Kappès (28) wieder Single? Seit Wochen spekulieren die Fans, ob es zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und ihrem Tim kriselt. Der Grund? Das letzte Pärchen-Bild hatte die Beauty Mitte März gepostet – und seitdem tauchte ihr Partner nicht mehr in ihren Social-Media-Kanälen auf. Eine neue Info bringt die Gerüchteküche nun noch mehr zum Brodeln: Influencer Henning Merten zieht bei Denise und ihrem Sohn Ben-Matteo ein!

In einer aktuellen Instagram-Story der Reality-TV-Darstellerin sind die Reste eines frisch zubereiteten Salats zu sehen. Denise kommentierte dies so: "Vielleicht will Henning heute noch Salat. Henning zieht nämlich heute vorübergehend bei uns ein, bis seine Wohnung fertig ist." Die 28-Jährige wurde zuletzt so häufig mit dem frisch von Schauspielerin Anne Wünsche (27) getrennten Musiker gesehen, dass einige Abonnenten bereits mutmaßten, zwischen den beiden laufe etwas. Jetzt zieht der Influencer also bei ihr ein. Ein weiteres Indiz dafür, dass Tim bei Denise Geschichte ist?

Dafür scheint auch zu sprechen, dass Tim den Pärchenkanal "timdenise.twoofakind" kürzlich in "timlt13" umbenannte. Ab sofort gehört der Account offensichtlich nur noch ihm. Diese Transformation ist den Fans natürlich nicht entgangen. So schrieb eine Userin unter dem letzten Pärchen-Bild von Tim und Denise: "Wir hoffen, dass es dir gut geht. Könntest du dich nicht mal zu den Gerüchten äußern?" Auch auf Nachfrage von Promiflash meldete sich bislang noch keiner der Beteiligten zu Wort.

