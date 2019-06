Das dürfte für sie eine große Umstellung gewesen sein! Im November 2018 machten Oliver Pocher (41) und Amira M. Aly ihre Beziehung öffentlich. In dieser Zeit hat die 26-Jährige durch ihren Freund bereits zahlreiche Promis kennengelernt – erst kürzlich traf sie Adam Levine (40) vor einem Konzert von Maroon 5. Doch wie ist es für sie, plötzlich von so vielen Stars umgeben zu sein und selbst einen prominenten Mann an ihrer Seite zu haben? Genau das hat die Freundin des Comedians nun im Gespräch mit Promiflash verraten!

Mittlerweile scheint sich die Make-Up-Artistin an die vielen prominenten Menschen in ihrem Umfeld gewöhnt zu haben, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Ich hab da ja ganz früh Leute kennengelernt, die andere vielleicht nicht so schnell kennenlernen. Aber das sind für mich auch Menschen wie du und ich." Erst kürzlich waren sie und ihr Oli sogar gemeinsam mit Fußballer Toni Kroos (29) unterwegs – doch selbst die Gegenwart eines europaweit bekannten Sport-Stars scheint für die gebürtige Österreicherin keine große Sache zu sein: "Toni ist ein superlieber Kerl, aber ich gucke halt wirklich nicht so viel Fußball. Deshalb ist er für mich wirklich wie ein normaler Nachbar."

Vielleicht ist genau diese Unaufgeregtheit ja auch ein Grund dafür, warum es zwischen ihr und ihrem namhaften Freund so gut läuft: Nach mehr als zweieinhalb Jahren Beziehung erwarten die beiden nun sogar Nachwuchs – noch in diesem Jahr soll das gemeinsame Kind das Licht der Welt erblicken.

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly in Hannover

Getty Images Toni Kroos im Trikot von Real Madrid

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly im Juni 2019

