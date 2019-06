Dieses Liebesaus erschütterte zahlreiche Fans – aber war es im Grunde schon vorhersehbar? Die Rede ist von den überraschenden Trennungs-News um Schauspieler Bradley Cooper (44) und Supermodel Irina Shayk (33). Vier Jahre hatten sie zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods gezählt. Eine gemeinsame Tochter setzte ihrem Glück 2017 sogar die Krone auf. Allerdings soll es in der vermeintlichen Bilderbuchbeziehung hinter den Kulissen schon länger gekriselt haben!

Dem ist sich nun ein Insider gegenüber People sicher: "Sie haben viel Zeit auseinander verbracht. Sie haben total separate Leben geführt. Wenn er in L.A. war, war sie außerhalb der Stadt", erzählte die Quelle. Wenn Irina in der Vergangenheit wiederum in Los Angeles war, sei Bradley dafür in einer anderen Gegend umhergezogen. Dem Kontakt nach hätte sich das einstige Paar aber auch in emotionaler Sicht längst auseinandergelebt.

"Irina ist nicht auf den Promi-Status oder den Ruhm fokussiert – sie möchte nur ihre Familie schützen", heißt es in dem Statement. Dagegen sei der Familienvater von seinem Platz im Rampenlicht völlig besessen gewesen: "Bradley steckt alles in seine Arbeit und versucht, aus jeder Karrieremöglichkeit einen Nutzen zu ziehen."

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei der Met Gala 2018

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de