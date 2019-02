Liebesaus bei Jemma Lucy (30)! Für die Reality-Beauty sollte es eigentlich gerade die schönste Zeit ihres Lebens sein: Sie ist im sechsten Monat schwanger! Wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist, behält Jemma allerdings für sich. Jetzt spricht das Glamour-Model zum ersten Mal über den Papa ihres Babys. Die Nachrichten sind aber alles andere als positiv: Jemma hat sich von ihrem Freund getrennt – und offenbart schlimme Details ihrer Beziehung!

"So, ich bin ein Reality-Star, richtig? Hier ist meine Realität. Ich habe mein Liebesleben für zwei Jahre aus der Öffentlichkeit ferngehalten, aus verschiedenen Gründen", beginnt die 30-Jährige ihren Instagram-Post. Anschließend erklärte sie: "Ich habe mich mit dem widerlichsten Mann eingelassen, den ich jemals getroffen habe und heute ist es schließlich zu einem Ende gekommen. Leider ist er der Vater meines Kindes." Ihr Ex-Partner habe sie "psychisch missbraucht" und gelegentlich auch "physisch misshandelt". Die Identität des Vaters hält Jemma weiter geheim.

Vor Kurzem erst hat die Britin im Interview mit The Sun erzählt, wie sie sich fühlte, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe. Sie sei "komplett geschockt" gewesen. "Ich wusste zunächst nicht, was ich tun will. Ich glaube, man kann sich nie richtig auf die Veränderung vorbereiten, die sowas in dein Leben bringt – vor allem nicht, wenn es nicht geplant ist", erinnerte sich Jemma.

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Reality-Star

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Reality-TV-Star

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Januar 2019

