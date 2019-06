Auch ohne Boyfriends sind sie ein eingespieltes Team! Nachdem die Riverdale-Stars Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) ihre Beziehung lange geheim hielten, zeigen sich die beiden nun öffentlich immer wieder total verliebt. Auch Zwillingsbruder Dylan (26) und Model Barbara Palvin (25) schweben im siebten Himmel. Jetzt ließ sich erkennen: Die Mädels kommen aber auch ohne die Jungs super miteinander aus!

Vergangenen Montag wurden Lili und Barbara bei den CFDA Fashion Awards in New York zum ersten Mal zusammen gesichtet. Bei dem Fashion-Event, das Preise für Stars wie Jennifer Lopez (49) und den Olsen-Twins bereit hielt, posierten die beiden Schönheiten gemeinsam vor der Kamera und strahlten um die Wette. Während das Victoria's Secret-Model ein bodenlanges, edelsteinbesetztes Kleid in Szene setze, erschien die Schauspielerin in einem eleganten weißen Mantel mit sexy Ausschnitt auf dem roten Teppich.

Auch wenn die beiden auf dem Bild wie alte Freundinnen wirken: In einer Sache sind sie sich nicht ganz einig! Während die 25-jährige Barbara ganz offen mit ihrer Beziehung umgeht, hält Lili ihre Liebe zu Cole lieber privat. "Ich halte meine Beziehung aus der Öffentlichkeit raus, weil es eine Sache zwischen zwei Personen ist und das ist auch richtig so", wird Lili von Daily Mail zitiert.

Getty Images Barbara Palvin bei den CFDA Fashion Awards in New York, Juni 2019

Getty Images Lili Reinhart bei den CFDA Fashion Awards, Juni 2019

Getty Images Cole Sprouse und Lili Reinhart bei der Met Gala 2018

