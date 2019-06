Schauspielerin Vanessa Hudgens (30) schwelgt in Erinnerungen! 13 Jahre ist es her, dass der erste High School Musical-Teil über die Kinoleinwände flackerte. Die Disney-Produktion verhalf unter anderem der Gabriella-Darstellerin zu ihrem großen Durchbruch und internationaler Bekanntheit. Auch wenn sie inzwischen in vielen anderen Filmen mitgespielt hat und nebenbei auch erfolgreich Musik macht, erinnert Vanessa sich gerne an die HSM-Zeit zurück – eine Szene ist ihr dabei besonders im Gedächtnis geblieben.

"Ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, wenn ich an 'High School Musical' zurückdenke, ist der Dreh zu 'We're All In This Together'", erzählt die 30-Jährige im Gespräch mit Seventeen. Der Moment, in dem alle zusammen die wochenlang einstudierte Choreografie getanzt haben, hätte sich einfach magisch angefühlt und diese habe sie bis heute nicht vergessen, ergänzt sie. Vanessas Lieblingsszene schloss damals die erste der High-School-Verfilmungen ab. Ein Jahr später folgte die Fortsetzung und 2008 gab es den dritten und vorerst letzen Teil zu sehen – jetzt, elf Jahre später aber die Überraschung: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende!

Alle Fans der High-School-Romanze können sich auf einen vierten Teil der Filmreihe freuen. Leider ohne die altbekannte Besetzung rund um Vanessa und ihrem Kollegen Zac Efron (31). Auf Nachfrage bestätigt die Ex-Disney-Darstellerin im Interview, dass sie definitiv nicht bei der heiß ersehnten Produktion dabei sein wird. "Ich bin ja nicht mehr in der Schule. Ich denke das Herz von 'High School Musical' sind die Schüler. Also lass ich die auch im Mittelpunkt stehen", ergänzt die hübsche Brünette. Aber nicht nur ein vierter Teil, sondern auch eine ganze Serie zu den HSM-Filmen steht in den Startlöchern.

ActionPress Zac Efron und Vanessa Hudgens in "High School Musical"

Isaak Brekken / Getty Images Vanessa Hudgens bei ihrer Ankunft zu den Billboard Music Awards 2017

Getty Images Vanessa Hudgens, Sängerin und Schauspielerin

