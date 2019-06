Sie könnte wohl kaum glücklicher sein! Theresia Fischer und Thomas Behrend wurden im großen Finale von Germany's next Topmodel bereits symbolisch von Heidi Klum (46) getraut. Auch die standesamtliche Heirat haben sie schon hinter sich gebracht – nun haben die beiden sich aber auch endlich im Rahmen einer großen Hochzeit das Ja-Wort gegeben! In den sozialen Netzwerken ließ das Nachwuchs-Model seine Fans jetzt an seinem Glück teilhaben.

"Nun sind wir offiziell vor Gott Mann und Frau", bestätigte die ehemalige GNTM-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account die Heirat. Anscheinend verlief der große Tag zudem genau so, wie es sich die 26-Jährige und ihr Mann gewünscht hatten: "Es war unsere absolute Traumhochzeit!", freute sie sich im Netz. Nach der Trauung sei das Brautpaar in einem großen Rittersaal von ihren zahlreichen Gästen empfangen worden. "Wir danken allen, die an unserem Fest teilgenommen und uns so viel Wärme und Liebe geschenkt haben", zeigte sich die frischgebackene Braut überglücklich.

Auch ihrem Mann dürften nach der schönen Zeremonie einige Steine vom Herzen gefallen sein – nur wenige Stunden vor der Hochzeit hatte er gegenüber Promiflash nämlich noch verraten, wie nervös er sei: "Nur noch zwei Stunden bis zu unserer Hochzeit. Obwohl ich alles genau geplant habe, bin ich wahnsinnig aufgeregt", hatte der 55-Jährige unmittelbar vor der Trauung gestanden.

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, Nachwuchs-Model

Instagram / thomasbehrend.official Thomas Behrend, Kameramann

