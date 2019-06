Betty Taube (24) ist noch immer total geflasht! Am Samstag hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrem Mann Koray Günter (24) zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Das Paar hatte sein Ehegelübde ganz romantisch bei bestem Wetter auf einem traumhaften Anwesen in Herrenhausen erneuert. Einen Tag später meldete die 24-Jährige sich nun bei ihren Fans und versuchte ihr Glück in Worte zu fassen!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto sitzt Betty mit ihrem pompösen Hochzeitskleid und einem Diadem auf dem Kopf in der Kutsche, die sie zum Trauungsort fuhr – überglücklich strahlt sie in die Kamera. Dazu schrieb die Influencerin: "Noch immer fehlen mir die Worte für unseren gestrigen Tag. Jedes kleine Mädchen träumt davon, eine Prinzessin zu sein." Die Hochzeit sei so viel schöner gewesen, als sie es sich je hätte erträumen können, schwärmte der Lockenkopf weiter.

Eine Freundin des Models hatte am Samstag während der Trauung via ihrer Instagram-Story fleißig Fotos und Videos von der Trauung gepostet – und das werden offenbar längst nicht die einzigen intimen Einblicke der Hochzeit bleiben. Denn Betty kündigte an: "Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für meinen Hochzeits-Spam, der hier die nächsten Wochen folgen wird."

Instagram / bettytaube Koray Günter und Betty Taube bei ihrer Hochzeit

Instagram / bettytaube Betty Taube und Koray Günter mit ihrem Hochzeitsfotografen

Actionpress/ Tamara Bieber Betty Taube in Berlin, 2019

