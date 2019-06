Der Liebeskummer scheint schon wieder vergessen zu sein! Erst vor rund sechs Monaten soll sich Dennis Quaid (65) nach zwei Jahren Beziehung von seiner Model-Freundin Santa Auzina getrennt haben. Seiner 32 Jahre jüngeren Verflossenen scheint der Ex-Mann von Meg Ryan (57) allerdings nicht mehr hinterherzuweinen: Der Schauspieler wurde schon vor einiger Zeit mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet – und die ist sogar noch jünger als seine Ex!

Wie Us Weekly berichtet, soll der 65-Jährige sein Herz an Laura Savoie verloren haben. Obwohl der Instagram-Account der angehenden Philosophie-Doktorandin, die in Texas studiert, auf privat gestellt sei, soll das Onlineportal einen Blick darauf erhascht haben: Die Schönheit soll gleich mehrere Schnappschüsse von sich und Dennis gepostet haben und in den Bildunterschriften auch davon schwärmen, wie sehr sie ihren Freund liebt. Und diese Liebe scheint kein Alter zu kennen: Laura ist mit ihren 26 Jahren ganze 39 Jahre jünger als ihr berühmter Auserwählter!

Die beiden wurden bereits im Mai turtelnd nach einem Date gesichtet. Die Aufnahmen zeigen die Blondine, die auch schon Schauspieler Jeremy Piven (53) gedatet haben soll, und ihren Schatz bis über beide Ohren strahlend und verliebt.

Slaven Vlasic/Getty Images Dennis Quaid in New York City

MEGA Laura Savoie und Dennis Quaid

Getty Images Dennis Quaid bei der Premiere von "A Dog's Journey"

