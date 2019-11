Liebe kennt kein Alter – das scheint sich einmal mehr zu bestätigen, wenn man sich den Altersunterschied zwischen Hollywoodstar Dennis Quaid (65) und seiner Verlobten Laura Savoie anschaut. 39 Jahre liegen zwischen dem Schauspieler und der PHD-Studentin – er ist 65, sie 26. Dass diese Age-Gap natürlich jede Menge Gesprächsstoff bietet, weiß Dennis – er nimmt es aber allem Anschein nach sehr gelassen.

Dennis seien Bemerkungen zum Altersunterschied egal, erklärt er gegenüber The Guardian. Dieser sei schließlich nicht geplant gewesen: “Ich bin nicht rausgegangen und habe gezielt nach dem größtmöglichen Altersunterschied oder jemand Jüngerem gesucht. Du hast keine Kontrolle darüber, in wen du dich verliebst. Ich verliebe mich nicht so leicht.” Er ist außerdem überzeugt davon, dass Laura die Richtige ist: “Ich war dreimal verheiratet und das ist jetzt das letzte Mal, da bin ich sicher.”

Dennis verriet außerdem, dass Laura und er planen, auf dem Staglin Family Vineyard zu heiraten, wo Dennis Ende der 1990er-Jahre den Film “Ein Zwilling kommt selten allein” gedreht hatte. Seine letzte Ehe ist noch nicht so lang her: 2018 ließ er sich von seiner dritten Frau Kimberly Buffington nach 14 Ehejahren scheiden. Damals gaben die beiden “unüberbrückbare Differenzen” als Trennungsgrund an.

Getty Images Dennis Quaid und seine Verlobte Laura Savoie

Getty Images Dennis Quaid und Laura Savoie

Getty Images Dennis Quaid

