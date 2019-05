Vor fast einem Jahr wurde Eva Longoria (44) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann José Antonio Bastón (51) hieß die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin ihren kleinen Sohnemann Santiago Enrique auf der Welt willkommen. Seitdem ist vor allem die Schauspielerin kaum von ihrem Knirps zu trennen und nimmt Klein-Santi gerne auch mal mit zur Arbeit – wie zum Beispiel nach Cannes: Abseits der Filmfestspiele tollte Eva jetzt mit ihrem Sohn am Strand herum!

An der sonnigen Côte d'Azur verbrachte die 44-Jährige ein paar ausgelassene Stunden mit ihrem Söhnchen. Total entspannt flanierte Eva am Strand entlang und konnte ihre Mutter-Freuden kaum verbergen: Ziemlich amüsiert warf sie ihren kleinen Mann immer wieder in die Luft oder erforschte mit ihm das kühle Nass.

Auf diesen Paparazzi-Aufnahmen macht die Schauspielerin eine besonders gute Figur – Grund dafür: ihr ziemlich hartes Fitnessprogramm! Doch nicht nur für eine schlankere Figur trainiert Eva so hart: "Ich möchte für meinen Sohn gesund sein." Durch den Sport habe sie einfach viel mehr Energie, was auf den aktuellen Fotos auch deutlich zu sehen ist.

Neil Warner/MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Neil Warner/MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn

MEGA Eva Longoria in Cannes 2019

