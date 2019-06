Was war bloß bei Promi Shopping Queen los? Diese Frage stellten sich am Sonntagabend so einige Fans der Kultshow. Dieses Mal traten Patricia Blanco (48), Klaudia Giez (22) und Claudia Obert gegeneinander an. Guido Maria Kretschmer (54) schickte die drei unter dem Motto "Luxus-Strümpfe im Mittelpunkt" zum Shoppen – und dabei wurde es schnell laut, bunt und ganz schön schräg. Für viele Fans wurde daraus die nervigste "Promi Shopping Queen"-Folge aller Zeiten!

"Ich muss schon sagen, es war heute keine Freude das zu gucken", beschwerte sich ein Zuschauer auf Twitter. Vor allem die kunterbunten Outfits der Promi-Shopperinnen kamen überhaupt nicht gut an. Die spätere Gewinnerin Patricia trug zum Beispiel eine dunkle Glitzerstrumpfhose mit einem schwarzen Minirock und einem Turban. Auch Germany's next Topmodel-Paradiesvogel Klaudia war alles andere als dezent unterwegs: ein buntgemusterter Body, eine violette Strumpfhose, ein Helm mit Plüschohren und dazu mehrfarbige Rollschuhe – für die meisten Fans hatte das mehr mit Shopping-Grauen als mit "Shopping Queen" zu tun. "Ein Outfit schlimmer als das andere", fasste ein User den Ärger über die vergangene Folge zusammen.

Luxus-Designerin Claudia bekam für ihren schrillen Look nicht nur von den Fans eine Menge Häme, sondern auch von ihren Mitspielerinnen die wenigsten Punkte. Sie lief am Ende des Shopping-Tages mit einem roten Kleid mit bunten Puffärmeln über den Laufsteg. Dazu kombinierte sie eine auffällige Netzstrumpfhose. Dafür konnte sie zum Schluss gerade einmal 23 Punkte ergattern.

Instagram / patriciablancoofficial Guido Maria Kretschmer und Patricia Blanco

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez mit einem Teil ihres "Promi Shopping Queen"-Outfits

Getty Images Claudia Obert bei "Promi Big Brother 2017"

