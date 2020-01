Ulrike Frank (50) hat bei Promi Shopping Queen ihre eigenen Regeln aufgestellt! In der ersten Folge des neuen Jahres sollten die drei Promi-Kandidaten Ulrike Frank, Johanna Klum (39) und Panagiota Petridou (40) mit dem Motto "Blickfang Haare – Finde einen passenden Look rund um deine aufregende Frisur!" Guido Maria Kretschmer (54) mit ihren kreativen Interpretationen überzeugen. Während sich drei Teilnehmerinnen an die Vorgaben des Modedesigners hielten, zog eine ihr ganz eigenes Ding durch: nämlich Ulrike!

Obwohl sich dieses Mal alles um die Haarpracht drehte, hatte Guido trotzdem eine ganz besondere Vorstellung davon, wie die drei Damen am Ende der intensiven Einkaufsjagd den Laufsteg betreten sollten. Für den GZSZ-Star hatte er noch eine Lederhose und Stiefel parat. Doch Ulrike war sich sicher: "Nein, das ist nur ein Hinweis, kein Muss!" Sie entschloss sich dazu, die Vorgaben des Modemachers zu ignorieren und entschied sich für ein schwarzes Lederkleid und Stiefeletten, die sie passend zu ihrer wilden Lockenmähne kombinierte.

Kontrahentin Panagiota stellte amüsiert fest: "Du hast nichts davon gemacht, was Guido gesagt hat. Ich hab mich knallhart an alles gehalten und dachte, das muss ich so umsetzen." Zum Titel hat es für Ulrike auch nicht gereicht. Obwohl weder Guido noch die anderen Mitstreiterinnen etwas an ihrem Outfit auszusetzen hatten, reichte es schlussendlich nur für den zweiten Platz.

