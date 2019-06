Großer Trauer um Tre Da Kid! Er war ein aufsteigender Star in der Hip-Hop-Szene und wurde von seinen Fans für seine Songs wie "Run it" und "Never Seen It" gefeiert. Am Samstag sollte der US-Amerikaner eigentlich in der The One Sports Bar & Lounge in Baltimore auftreten. Doch eine Stunde vor dem Gig wurde der Rapper in seinem Wagen tot aufgefunden. Tre Da Kid wurde nur 32 Jahre alt!

Laut Capital Gazette wurde die Polizei gegen 21:19 Uhr zu der Unglücksstelle gerufen, wo ein Schuss gehört wurde. In der South Cherry Grove Avenue wurde dann das Auto des Maryland-Rappers gefunden, indem sich der leblose Körper von Edward Montre Seay of Chester, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, befand. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Die Ermittlungen dauern aktuell an. Bis zum Sonntagmorgen konnte noch kein Verdächtiger festgenommen werden. Der Vater eines Sohnes soll der einzige Insasse im Fahrzeug gewesen sein.

Instagram / tredakidtdk Tre Da Kid

Instagram / tredakidtdk Tre Da Kid, US-Rapper

Instagram / tredakidtdk Tre Da Kid mit seinem Sohn



