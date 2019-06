Was gehört zu einem perfekten Look dazu? Für Patricia Blanco (48) offensichtlich ein glattgebügeltes Äußeres! Am Sonntag war das brandeue Gesicht der Erotikmesse Venus als Teilnehmerin bei Promi Shopping Queen zu sehen. Aber noch bevor die Tochter von Roberto Blanco (82) ins erste Geschäft getrudelt war, um sich nach dem Motto "Luxus-Strümpfe im Mittelpunkt" einzukleiden, gönnte sie sich doch glatt erst einmal einen Beauty-Eingriff! Der Botox-Quickie kam aber weder bei den anderen Kandidatinnen, noch bei Juror Guido Maria Kretschmer (54) gut an!

"Nein, das glaube ich nicht. Das hatten wir noch nie. Nein, warum macht sie das denn? Das will ich gar nicht sehen", konnte der sympathische Moderator seinen Augen kaum trauen. Letztendlich mutete Guido seinen Äuglein auch gar nicht mehr zu und drehte sich während der Behandlung ganz einfach um! Er selbst halte ganz einfach nichts von Schnippeleien, die nicht unbedingt vonnöten sind. "Ich finde das ja okay, dass man das macht, aber eigentlich würde ich jetzt mal wirklich sagen: Die Welt hat doch wirklich andere Sorgen, oder?"

Übrigens war auch Patricas Shopping-Konkurrenz Claudia Obert und Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez (22) von dem spontanen Abstecher beim Schönheits-Doc alles andere als begeistert. Klaudia mit Ks Aufschrei nahm ihr die OP-Enthusiastin aber Gott sei Dank nicht übel: "Schau dir das schon mal an, dass du das in 20 Jahren auch mal machen kannst", entgegnete Patricia ganz locker.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco bei "Promi Shopping Queen"

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Star

