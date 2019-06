Nicky Hilton (35) genießt die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten! Seit 2015 ist die Hotelerbin glücklich mit James Rothschild verheiratet und die bezaubernden Töchter Lily (2) und Teddy (1) krönten das Familienglück. Schnappschüsse, auf denen alle vier zusammen zu sehen sind, bekommen Fans allerdings nur sehr selten zu Gesicht – jetzt überraschte Nicky mit einem süßen Familienporträt auf ihrem Social-Media-Kanal!

Einfach mal abhängen – das dachte sich wohl Familie Hilton-Rothschild. Auf Instagram teilte die 35-Jährige Zweifach-Mama ein Foto, das sie mit Ehemann James und ihren kleinen Blondschöpfen zeigt. Während Mama und Papa Arm in Arm auf der Hängematte relaxen und nur Augen für ihre Kids haben, sind die Mädels total mit sich selbst beschäftigt. Im süßen Partnerlook gekleidet, achten die beiden nicht auf die Kamera oder ihre Eltern. Was auf dem Bild so entspannt aussieht, ist outfittechnisch aber wohl nicht ganz so gemütlich: Nickys Sandalen mit extra hohen Keilabsätzen sehen zwar top aus, sind aber sicher gar nicht so bequem für eine Auszeit in der Hängematte.

Alle vereint sieht man die vier nur selten – Einblicke in das alltägliche Familienleben gibt Nicky auf ihrem Account aber öfter! Erst im Mai veröffentliche sie ein Foto, das sie mit Töchterchen Lily zeigt und einen lustigen Schnappschuss von Papa James, der die kleine Teddy kopfüber in die Kamera hält. Wichtig dabei ist aber immer, dass die Gesichter der Mädchen verdeckt bleiben – denn die Privatsphäre ihrer Kinder ist der Blondine besonders wichtig.

Rob Kim/Getty Images James Rothschild und Nicky Hilton bei der "Animal Haven 50th Anniversary Gala" im Juni 2017

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit Tochter Lily, Mai 2019

Instagram / nickyhilton James Rothschild mit Tochter Teddy, Mai 2019

