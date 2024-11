Glamour pur: Nicky Hilton enthüllt ihre modischen Highlights

It-Girl Nicky Hilton (41) spricht über ihre größten modischen Erfolge auf internationalen roten Teppichen. Im Gespräch mit Daily Mail Australia verrät sie, dass ihr bisher ikonischstes Outfit ein glitzerndes, eisblaues Kleid bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gewesen sei. Das von Cinderella inspirierte Outfit hat sie gemeinsam mit Modedesignerin Rebecca Vallance entworfen. Es zeichnete sich durch eine schulterfreie Silhouette, einen dramatischen Schleppensaum und silberne Schleifen aus und erinnerte tatsächlich an ein modernes Märchen.

Die 41-Jährige befindet sich derzeit in Australien, um ihre Zusammenarbeit mit Rebecca zu promoten. Kürzlich nahm sie am Melbourne Cup in einem auffälligen gelben Outfit der Modedesignerin teil. Ihre ältere Schwester Paris Hilton (43) zeigte sich auf Instagram begeistert: "Nicky sieht umwerfend aus", schwärmte sie. Nickys Lieblingsstück der Kollektion sei jedoch ein langärmeliges rotes Midikleid, das mit glitzernden roten Pailletten verziert ist und einen herzförmigen Ausschnitt sowie Spitzenverzierungen aufweist. Sie beschrieb es als das perfekte Outfit für die Festtage und scherzte: "Ich fühle mich wie eine Weihnachtsmeerjungfrau."

Privat ist Nicky, deren Memoiren bald verfilmt werden sollen, seit zehn Jahren glücklich mit James Rothschild verheiratet. Auf ihrer Mytheresa-Launchparty im letzten Monat plauderte sie über das Großziehen ihrer drei Kinder. "Mein Mann und ich reisen viel beruflich, aber wir lassen die Kinder nie allein. Wir teilen unsere Reisen auf und stellen sicher, dass immer jemand für sie da ist", erzählte sie. Ihre gemeinsame Priorität bleibe es, trotz des vollen Terminkalenders immer als Familie füreinander da zu sein.

Getty Images Nicky Hilton, Melbourne Cup, 2024

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit ihrer Familie im Disneyland

