Nicky Hilton teilt Einblicke von indischer Mega-Hochzeit!

Es war wohl eines der prunkvollsten Events des Jahres: die indische Mega-Hochzeit von Anant Ambani (29) und Radhika Merchant. Über Monate hinweg fanden Vorveranstaltungen statt, in denen Stars Privatkonzerte gaben, zahlreiche Promis nach Indien eingeflogen wurden und Mumbai in den Ausnahmezustand versetzt wurde. Auch die eigentliche Hochzeit dauerte drei Tage an und konnte sich ziemlich sehen lassen. Unter den geladenen Gästen war unter anderem Nicky Hilton (40), die auf Instagram einige Einblicke in das kostspielige Spektakel im Jio World Center liefert: übergroße Tiger und Elefanten aus Blumen, ein Turm an leckeren Nachspeisen sowie prächtige Dekorationen, die das Gebäude schmücken. Die Beauty ist währenddessen in ein bezauberndes, traditionell indisches Gewand gehüllt.

Auch Khloé Kardashian (40) wurde zur Hochzeit eingeladen. Auf Social Media teilt sie fleißig ihre gewonnenen Eindrücke. Gemeinsam mit ihrer Schwester Kim Kardashian (43) war sie ebenfalls in einen traditionellen Halb-Sari gehüllt, eine sogenannte Lehenga, die von oben bis unten funkelte. Außerdem trug sie einige Ketten und glitzernden Kopfschmuck. Gemeinsam mit North Wests (11) Mutter genoss sie die Feierlichkeiten und wirkte sichtlich beeindruckt.

Auf der Gästeliste standen übrigens nicht nur Nicky und die Kardashian-Schwestern, sondern auch Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58), Nick Jonas (31) mit seiner Ehefrau Priyanka Chopra (41), Schauspielerin Aishwarya Rai Bachchan (50), Wrestling-Star John Cena (47) und zahlreiche weitere Promis. Anants Vater, Mukesh Ambani, ist der reichste Mann Indiens und scheute keine Kosten und Mühen, um seinem Sohn eine unvergessliche Hochzeit zu ermöglichen. Unter anderem engagierte er für mehrere Millionen Euro Justin Bieber (30) und Rihanna (36), die in den vergangenen Monaten Privatkonzerte für das Brautpaar gaben.

Getty Images Anant Ambani und seine Partnerin Radhika Merchant

