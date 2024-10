Nicky Hilton verrät das Ehe-Geheimnis mit Ehemann James

Nicky Hilton (41) Rothschild hat das Geheimnis für ihre glückliche Ehe mit Ehemann James Rothschild enthüllt. Bei der New York City Ballet 2024 Fall Fashion Gala am 9. Oktober in New York City sprach die 40-jährige Hotelerbin offen über ihre Beziehung. Wenn es um Tipps für eine dauerhafte und ehrliche Verbindung geht, hält sie es einfach: "Sich gegenseitig genießen und Spaß haben", verriet Nicky lächelnd gegenüber E! News.

Das Paar, das im Juli 2025 sein zehnjähriges Hochzeitsjubiläum feiern wird, hat drei gemeinsame Kinder: Lily-Grace, Teddy Marilyn und Chasen. Nicky betonte, wie bedeutend es sei, ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein. "Ich denke, es ist sehr wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen", erklärte sie. Die dreifache Mutter unterstrich, dass die Beziehung der Eltern großen Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder habe. Nicky und James würden großen Wert darauf legen, ihren Kindern eine liebevolle und harmonische Umgebung zu bieten.

Familienwerte spielen in Nickys Leben eine große Rolle, was nicht zuletzt an ihren eigenen Eltern liegt. Kathy (65) und Richard Hilton (69) sind seit 1979 verheiratet und dienen ihrer Tochter als inspirierendes Beispiel. "Meine Eltern sind das ultimative Paar", schwärmte Nicky. "Sie sind seit über vier Jahrzehnten zusammen und haben uns immer beigebracht, uns gegenseitig zu genießen, niemals wütend ins Bett zu gehen und Spaß zu haben." Mit ihrer Schwester Paris (43) und ihren Brüdern Baron und Conrad (30) wuchs die Modedesignerin in einer eng verbundenen Familie auf. Die Werte und Lektionen aus ihrer Kindheit prägen offensichtlich heute auch Nickys eigenes Familienleben.

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit ihrer Familie im Disneyland

Instagram / parishilton Kathy Hilton mit ihren jungen Töchtern Paris und Nicky Hilton

