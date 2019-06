In der heutigen Folge von Sing meinen Song wird es rockig! Denn die aktuellen Gesangswunder bestehend aus Jeanette Biedermann (39), Milow (37), Wincent Weiss (26), Johannes Oerding (37) und Álvaro Soler (28) werden sich an die Hymnen von Metal-Band-Frontfrau Jennifer Haben (23) herantrauen. Doch die Brünette trat nicht immer mit ihren harten Head-Bang-Songs auf – die heute 23-Jährige startete bereits als Kind ihre Musikkarriere und das unter anderem mit gefühlvollen Balladen. Für ein Duett durfte sie sogar einmal an der Seite von DSDS-Gewinner Alexander Klaws (35) singen!

2005 im zarten Alter von zehn Jahren durfte Klein-Jenny ihr großes Popstar-Idol Alex treffen – und damit nicht genug! Denn sie hatte auch die Chance mit ihm zusammen ein Lied zu trällern: Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des RTL-Spendenmarathons für Kinder in Not gewann die Castingshow-Liebhaberin einen Tag mit dem "Take Me Tonight"-Interpreten. Und der endete im Studio, wo sie gemeinsam den Hit "Ich will was tun für dich" aufnahmen!

Auch wenn die beiden nach dem Augenblick getrennte Wege gingen, weckte ein erneutes Aufeinandertreffen schöne Erinnerungen, wie Jennifer im Promiflash-Interview verraten hat: "Wir haben uns einmal gesehen bei 'Disney in Concert', da hat er gesungen. Da haben wir uns im Backstage getroffen und da musste ich ihn ein bisschen erinnern, was das nochmal war und dann hat er sich auch wieder erinnert und das war total schön!"

