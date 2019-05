Jennifer Haben (23) sorgt bei Sing meinen Song derzeit für Furore! Mit einer hochkarätigen Besetzung startete das Gesangs-Format in die neue Staffel: Neben Jeanette Biedermann (39), Johannes Oerding (37) und Wincent Weiss (26) sind in diesem Jahr auch die internationalen Stars Milow (37) und Álvaro Soler (28) mit von der Partie – und eben die vielleicht noch nicht ganz so prominente Jennifer. Nun verriet die Metal-Band-Frontfrau gegenüber Promiflash: Nicht alle Teilnehmer waren vor der Show für sie Unbekannte – Jeanette lernte sie im Alter von elf Jahren bei KiKa kennen!

"Jeanette und mich verbindet schon eine ganz lange Zeit – sie war damals bei KiKa meine Coachin!", blickte die 23-Jährige im Interview mit Promiflash zurück. Doch nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit scheint die beiden zu verbinden – auch in musikalischer Hinsicht ist die Sängerin von Kollegin Jeanette begeistert. So erzählt sie von einem Auftritt in der Show: "Ich fand es so geil – das habe ich schon in der ersten Sendung gesagt – als sie dann so mega abging. Ich bin dann auch so nach vorne gegangen und die Jungs haben wirklich alle diese ruhigen, romantischen Sachen gemacht."

Auch den Fans scheint der Auftakt zur neuen Staffel gefallen zu haben. Im Netz feierten viele Zuschauer die erste Sendung regelrecht. "Nach 15 Minuten bin ich mir schon sicher, dass diese Staffel hundertmal besser wird als die letzte!", freute sich beispielsweise ein User.

