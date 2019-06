Ein schlimmer Schicksalsschlag für Jeffree Star (33)! Der YouTuber und sein Partner Nathan sind glückliche Hunde-Eltern: Ihre sechs Vierbeiner Diva, Diamond, Drama, Delicious, Daddy und Davinci sind ihr ein und alles, das Paar behandelt seine flauschigen Freunde als vollständige Familienmitglieder! Nun müssen sich der Make-up-Mogul und sein Liebster aber schweren Herzens von einem ihrer Zwergspitze verabschieden – Diamond ist verstorben!

"Ruhe in Frieden Diamond Star. Mein Herz ist entzweigebrochen", postete der Netz-Liebling auf seinem Instagram-Account. Neun Jahre war das weiße Fellknäuel an Jeffrees Seite – dem Hündchen widmete der Sänger sogar einen Lippenstift seiner Kollektion. "Wörter können den Verlust und den Herzschmerz nicht ausdrücken, den wir gerade fühlen. Für ein Drittel meines Lebens brachte sie mich jeden Tag zum Lächeln. Und heute Morgen aufzuwachen und sie nicht zurücklächeln zu sehen, tut so weh. Ich liebe dich", fügte Jeffree hinzu.

Als sie von Diamonds schlechter Verfassung erfuhren, waren Jeffree und Nathan im Urlaub – sie buchten sofort einen Flug nach Hause, doch Diamond war bereits verstorben. Schon seit einigen Jahren hatte die Hündin mit etlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Sie wurde viel zu klein geboren, sie hatte ein sehr kleines Herz, sie hatte Alopezie", erklärte Jeffree in einem YouTube-Video zum Ableben seines Fell-Babys.

