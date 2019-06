Im Mai fiel der Startschuss für die neue Sing meinen Song-Staffel. Mit dabei sind in diesem Jahr Jeanette Biedermann (39), Johannes Oerding (37), Wincent Weiss (26) sowie die internationalen Stars Milow (37) und Álvaro Soler (28). Auch die bislang noch nicht ganz so prominente Jennifer Haben (23). Im Interview mit Promiflash verriet die Frontfrau der Metal-Band Beyond the Black jetzt: Sie und ihre vier Jungs traten bereits als Vorband der Scorpions auf.

Gegenüber Promiflash plauderte die 23-Jährige aus dem Nähkästchen und erklärte: "Wir waren Special-Guests bei den Scorpions zum Beispiel oder bei Aerosmith, auch bei vielen anderen bekannten Metal-Acts." Ihr großes Highlight sei dabei ganz klar der Auftritt auf der Bühne der Scorpions gewesen: "Ich dachte nur 'was passiert hier' und es war einfach schön zu sehen, wie nahbar die alten Hasen doch sind."

Beyond the Black wurde im Jahr 2014 in Mannheim gegründet und besteht derzeit aus den beiden Gitarristen Christopher Hummels und Nils Lesser, dem Keyboarder Michael Hauser, dem Bassisten Erwin Schmidt, dem Schlagzeuger Tobias Derer sowie Jennifer als Sängerin. Mitte des vergangenen Jahres veröffentlichten sie ihr neuestes Album und begleiteten danach die Symphonic-Metal-Band Within Temptation bei mehreren Konzerten in Deutschland.

Instagram / jennifer.haben Jennifer Haben, Sängerin

Anzeige

Instagram / jennifer.haben Jennifer Haben im Mai 2019

Anzeige

Instagram / jennifer.haben Jennifer Haben mit ihrer Band im September 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jennifers Band schon bei den Scorpions auftraten? Nee, das überrascht mich jetzt! Klar, ich wusste das! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de