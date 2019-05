Heute fällt der Startschuss der sechsten Sing meinen Song-Staffel! Dieses Mal begrüßt der Gastgeber Michael Patrick Kelly (41) wieder spannende Künstler: In der ersten Folge interpretieren Jeanette Biedermann (39), Milow (37), Álvaro Soler (28), die Metalsängerin Jennifer Haben (23), Johannes Oerding (37) die schönsten Hits von Teenieschwarm Wincent Weiss (26). Die ersten Minuten der Show kommen schon mal hervorragend bei den Fans an: Im Netz feiern sie den Sendungsauftakt mehr als die vorigen Ausgaben!

"Nach 15 Minuten bin ich mir schon sicher, dass diese Staffel hundertmal besser wird als die letzte!" oder "Beste Staffel ever. Ich hab nur Gänsehaut. Wo soll das noch hinführen?" kommentierten zwei von etlichen Zuschauern das Vox-Tauschkonzert auf Twitter. Jetzt scheint die richtige Musikergruppe zusammengekommen zu sein – zuletzt floppte nämlich die "Sing meinen Song"-Weihnachtsausgabe mit Leslie Clio (32), Mark Forster (35) und Co. Der Grund: Die Interpretationen seien alles andere als festlich gewesen.

Kein Wunder, dass das Publikum schon jetzt begeistert ist, immerhin sind die Lieder von Wincent emotionale, deutschsprachige Chartbreaker. Für Álvaro war die Performance von "An Wunder" zudem auch eine Premiere: Noch nie zuvor habe der Popstar mit spanischen Wurzeln auf Deutsch gesungen. Seine Kollegen zeigten sich überrascht von der Reggae-angehauchten Version: "Jedes Mal, wenn du einen Song in deinem Style machst, muss man sofort tanzen. Ich denke sofort an Strand und Cocktailbar", war sich Paddy sicher.

TVNOW / Markus Hertrich Wincent Weiss bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Álvaro Soler bei "Sing meinen Song"

