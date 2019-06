Dieses "Paar" sorgt für Aufregung! Der heutige Abend ist für die Sing meinen Song-Crew ein ganz besonderer: Die Musiker werden noch einmal ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre Lieblingshits zum Besten geben. Während in den vergangenen Wochen jeder Künstler allein performte, stehen zum großen Staffel-Showdown nun Duette auf dem Programm. Ein Duo sorgte dabei jetzt für ziemlich viel Gesprächsstoff. Die Fans finden nämlich, dass Wincent Weiss (26) und Jennifer Haben (23) ein wirklich schönes Paar abgeben würden...

Zusammen schmettern die zwei den Song "Pläne" – und auf den ersten Blick wird tatsächlich deutlich, dass die Chemie zwischen den Sängern einfach stimmt. Doch die Zuschauer wollen bei diesem Auftritt mehr gesehen haben. "Ich finde die beiden ja schon süß zusammen", "Bin noch immer dafür, zu verkuppeln" und "Die sehen nach einem verdammt süßen Paar aus", schwärmen einige User auf Twitter.

Zumindest Wincent ist offiziell noch zu haben – nachdem seine langjährige Beziehung vor Kurzem in die Brüche gegangen ist, ist er nun Single. Allerdings ist der 26-Jährige momentan nicht auf der Suche. "Ich glaube, dass ich mir das gerade zeitlich nicht leisten könnte. Ich sag mal, wenn die richtige Person kommt, findet man vielleicht die Zeit, aber es ist nicht so, dass ich jetzt in Bars gehe und gucke: Wer ist da", erklärte er im Interview mit Gala. Ob Jennifer noch auf der Suche nach ihrem Mr. Right ist, ist nicht bekannt.

TVNOW / Markus Hertrich Jeanette Biedermann, Wincent Weiss und Jennifer Haben

ActionPress / Bieber, Tamara Wincent Weiss bei den Kids Choice Awards

TVNOW / Markus Hertrich Jennifer Haben bei "Sing meinen Song"

Findet ihr auch, dass die beiden gut zusammen passen würden? Total, hoffentlich schlägt Amor zu! Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



