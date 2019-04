Schon bald ist es so weit! Am 7. Mai 2019 fällt der Startschuss zur sechsten Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert. Bereits seit Längerem war bekannt, dass in diesem Jahr – neben Gastgeber Michael Patrick Kelly (41) – die Künstler Jeanette Biedermann (39), Jennifer Haben (23), Milow (37), Johannes Oerding (37), Álvaro Soler (28) und Wincent Weiss (26) beim Spektakel in Südafrika mit von der Partie sein werden. Nun gibt es weitere Neuigkeiten: In der Auftaktfolge sollen die Stars die Hits von Wincent Weiss performen!

Achtung, Spoiler!

Nach einer offiziellen Mitteilung von Vox werden die Musiker folgende Kompositionen von Wincent singen: Jeanette Biedermann interpretiert "Feuerwerk" neu, Jennifer Haben bringt den Song "Pläne" auf die Bühne, Michael Patrick Kelly "Ich tanze leise", Milow wird "Musik sein" singen, Johannes Oerding "Hier mit Dir" und Álvaro Soler will mit "An Wunder" Musikerkollegen und Zuschauer gleichermaßen verzaubern. Bereits jetzt verspricht der Sender, dass die Stars mit ihren Versionen für "tiefe Emotionen und mehrere Premieren" sorgen werden.

Was das Fernsehpublikum dann zum ersten Mal erleben wird, deutete der Sender in seinem Statement ebenfalls an: So werden der belgische Singer-Songwriter Milow und der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler offenbar auf Deutsch singen – ein absolutes Novum. Außerdem wird Wincent selbst in der Auftaktfolge mit "1993" einen brandneuen Song präsentieren.

TVNOW / Boris Breuer M. P. Kelly, W. Weiss, J. Biedermann, Á. Soler, Milow, J. Oerding und J. Haben (Musiker)

TVNOW / Markus Hertrich Gastgeber Michael Patrick Kelly und die diesjährigen "Sing meinen Song"-Kandidaten

WENN Sänger Wincent Weiss

