Pascal Kappés (28) bringt endlich Licht ins Dunkel! Seit der Trennung von Noch-Ehefrau Denise (28) nehmen die Schlagzeilen um das Privatleben der TV-Stars kein Ende. Vor allem eine Frage kommt dabei immer wieder auf: Besucht der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star seinen Sohnemann nach dem Liebes-Aus etwa nicht? Im Promiflash-Interview verriet er jetzt: Erst kürzlich hat er Denise und Ben in Berlin besucht – und auch seine Freundin war erstmals mit dabei!

"Ja, Lea hat Ben kennengelernt", verriet Pascal im Gespräch mit Promiflash beim Designer-Fitting des Modelabels Bernert Cölln. Nach einem Event sei das Paar gemeinsam zu Denise gefahren, um Zeit mit dem Kleinen zu verbringen. Ben und Lea hätten sich hervorragend verstanden – doch ist das Aufeinandertreffen von Denise und Pascals Neuer ebenfalls so harmonisch abgelaufen? "Ich glaube, die haben sich auch ganz gut verstanden. Es gibt natürlich immer Reibungspunkte, weil jeder hat irgendwo sein eigenes Privatleben, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert", stellte Pascal fest.

Seit das Male Model und die ehemalige Bachelor-Kandidatin getrennt sind, flogen allerdings schon des Öfteren die Fetzen. In vielen Punkten scheinen sich die zwei einfach nicht einigen zu können. Beispielsweise kann Pascal nicht nachvollziehen, dass Denise ihren gemeinsamen Sohn ohne Absprache bei Instagram und Co. präsentiert. "Ich will definitiv Ben nicht in der Öffentlichkeit haben. Was sie macht, ist meiner Meinung nach nicht okay! Das ist absolute Vollkatastrophe", erklärte der besorgte Vater.

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés beim Fitvia Black Glamour Event

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès (r.) mit Sohnemann Ben im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de