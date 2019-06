Müssen die Fans um Kuppelshow-Kandidat Ingo (28) bangen? Am Montag gab seine Freundin Annika schockierende Nachrichten bekannt: Der Kultstar aus Schwiegertochter gesucht leidet unter einer unheilbaren Krankheit und hat aufgrund von Medikamenten stark zugenommen. Weil er wegen seines Gewichts viel Hate auf Social Media abbekommt, will das Paar nun zum Wohle seiner Gesundheit eine Netz-Pause einlegen. Gegenüber Promiflash äußerte sich Annika jetzt trotzdem zum Zustand ihres Liebsten und erklärte: Ingo hat eine schwere Lungenkrankheit.

Spezialisten sprechen von einer Sarkoidose. Annika erläutert: "Dies bedeutet, dass Ingo schwer Luft bekommt und seine Fitness dadurch sehr stark eingeschränkt ist." Bei diesem Krankheitsbild entwickeln sich mikroskopisch kleine Knötchen im Binde- oder Organgewebe, die unter anderem das Immunsystem schwächen. Am häufigsten betroffen sind Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. "Die Ursachen für diese Krankheit sind bislang unbekannt. Sie tritt bei 20 bis 30 von 100.000 Menschen auf", klärte Annika weiter auf.

Doch die Rothaarige stehe ihrem Schatz in dieser schweren Phase stets zur Seite – auch im Alltag. Annika gab einen Einblick ins Leben des 28-Jährigen: "Belasten tut uns die Krankheit nur, da Ingo nicht so kann, wie er will, da er schwer Luft bekommt. Umstellen mussten wir uns nicht wirklich, Ingo macht so weit er kann, den Rest erledige ich dann."

