RTL II versucht es noch einmal mit The Dome! Sechs Jahre lang hatten die Fans auf die XXL-Musikshow verzichten müssen, 2018 gab es dann das große Comeback. Das einzige Problem: Die Zuschauer hatten offenbar keine Lust mehr auf die Veranstaltung, denn die Einschaltquoten waren absolut unterirdisch! Davon wollen sich die Macher allerdings nicht unterkriegen lassen und geben dem Event noch eine Chance: Am 31. Oktober kehrt The Dome zurück!

Wie RTL II in einer Pressemitteilung verkündet, findet die Live-Show an Halloween statt. Über das musikalische Line-up ist bisher noch nichts bekannt. Im vergangenen Jahr durfte sich das Publikum über Gäste wie Anne-Marie (28), Mike Singer (19), Pietro Lombardi (27) und Little Mix freuen. Außerdem werden sich am roten Teppich sicherlich wieder die größten Stars der Influencer- und Reality-TV-Welt tummeln.

Das Spektakel wird in der Lanxess Arena in Köln über die Bühne gehen. Wer als Moderator durch die Sendung führen wird, ist bisher auch noch ein Geheimnis. 2018 gaben die Social-Media-Stars Lisa und Lena (16) bei The Dome ihr Moderationsdebüt.

WENN Mike Singer bei "The Dome" 2018

P. Hoffmann / WENN.com Pietro Lombardi bei "The Dome"

P.Hoffmann / WENN.com Lisa und Lena bei "The Dome"

