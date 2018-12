Ist das Comeback gefloppt? Nach sechs Jahren TV-Abstinenz flimmerte das Musik-Event THE DOME am vergangenen Samstagabend wieder über die deutschen Mattscheiben. Die Webstars Lisa und Lena (16) moderierten gemeinsam mit Giovanni Zarrella (40) das Spektakel in der Oberhausener König-Pilsener-Arena. Zusammen mit den Veranstaltern hatte das Trio darauf gehofft, eine unterhaltsame Show abzuliefern. Das Format konnte die Zuschauer allerdings nicht überzeugen: Die Quoten lagen sogar unter dem Senderschnitt von RTL II!

Hochkarätige Stars wie Anne-Marie (27), Pietro Lombardi (26) oder Little Mix hatten eigentlich die Einschaltquoten ordentlich in die Höhe treiben sollen – doch dieser Plan ging offenbar nicht auf. Wie das Online-Medienmagazin dwdl.de berichtete, verfolgten gerade einmal 380.000 Zuschauer das zweistündige Musik-Spektakel. Dies entsprach einem Marktanteil von mageren 1,8 Prozent aller Zuschauern und 4,2 Prozent bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit lagen die Werte unter dem senderinternen Durchschnitt.

Allerdings gab es auch zwei Trostpflaster: So erzielte die Sendung bei den 14- bis 19-Jährigen immerhin einen Marktanteil von 9,6 Prozent – und: das Programm nach "THE DOME" lief noch schlechter. Den Streifen "Bruder vor Luder" mit den YouTube-Stars Die Lochis in den Hauptrollen sahen lediglich 330.000 Menschen.

