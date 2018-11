Bringen "Kommunikationsschwierigkeiten" Klaudia mit K (22) um ihr großes Moderations-Debüt? Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2018 ist für den frechen Rotschopf klar: Sie will kein klassisches Model werden, sondern im Fernsehen durchstarten. Doch offenbar wurde der Influencerin gerade erst eine ziemlich große TV-Chance geraubt, wie sie im Promiflash-Interview offenbarte: Klaudia wollte neben Lisa und Lena (16) eigentlich eine der Moderatorinnen bei The Dome werden!

Auf ihrem Instagram-Account gab sich die zierliche Berlinerin zuletzt maßlos enttäuscht. Eigentlich vertraue sie niemandem mehr. Nun scheint klar, worauf sie damit angespielt haben muss: "Ich bin super-sauer! Ich sollte eigentlich bei 'The Dome' moderieren, aber wegen Kommunikationsschwierigkeiten und wegen Sachen, die mir so nicht gesagt wurden, kann ich leider nicht mitmachen. For Free kann ja jeder arbeiten, aber ich würde es nicht gerne machen", erklärte sie enttäuscht beim Moschino [tv] H&M-Launch in Berlin im Gespräch mit Promiflash.

Erst zwei Wochen vor der Veranstaltung, die Ende November in Oberhausen Revival feiert, habe man Klaudia laut ihrer Aussage mitgeteilt, dass sie nur eine geringe Gage bekommen soll. Daraufhin musste das Nachwuchsmodel absagen. "Ich möchte nicht für kleines Geld arbeiten und es war einfach nicht so, wie es besprochen wurde", schloss sie ab. Ein Sendersprecher von RTL II reagierte auf Anfrage von Promiflash mit folgendem Statement zu den Vorwürfen: "Mit Giovanni Zarrella und den Newcomern Lisa und Lena haben wir ein tolles Moderationsteam für die Rückkehr von THE DOME am 30. November in Oberhausen. Die Backstage-Moderationen von Meike Gehring und Julia Krüger komplettieren unser charmantes Team."

