Keine guten Neuigkeiten für Zuschauer von The Dome! Eigentlich sollte die große Musikshow in wenigen Wochen wieder stattfinden: Am 31. Oktober wurden jede Menge Stars und Sternchen erwartet, die dem Live-Publikum in der Lanxess Arena in Köln einheizen sollten, darunter sogar Sänger Liam Payne (26). Doch dazu wird es nun vorerst nicht kommen: Die Veranstalter mussten das Mega-Event überraschend absagen – angeblich konnte das Line-up bisher einfach nicht überzeugen.

Diese News dürften für Enttäuschung sorgen! "Wir möchten den Fans eine große und bunte Musik-Mischung mit Auftritten der aktuellsten nationalen und internationalen Stars bieten – so wie es die Fans von 'The Dome' seit jeher gewohnt sind", erklärte RTL II-Sprecher Carlos Zamorano in einem offiziellen Statement. Diese Anforderung habe in diesem Jahr einfach nicht erfüllt werden können. "Das tut uns für alle Beteiligten sehr leid, sowohl für die Fans, die bereits Tickets erstanden haben, als auch für die großartigen Acts, die ihre Teilnahme bereits zugesagt hatten", hieß es weiter in der Pressemitteilung. Die Eintrittskarten könnten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Komplett abgeschrieben sei das Konzert-Spektakel allerdings noch nicht: 2020 soll wieder eine neue Ausgabe von "The Dome" auf die Beine gestellt werden. Wann und wo stehe noch nicht fest. "Ort und Zeit geben wir rechtzeitig bekannt", beteuerte der Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation.

