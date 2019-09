Bald ist es wieder so weit! An Halloween findet das größte Pop-Live-Event des Jahres statt – The Dome – und dieses Mal in der Lanxess Arena in Köln. Die Veranstalter der Show glänzen immer wieder aufs Neue mit einem vielseitigen Line-up, so auch in diesem Jahr. Neben deutschen Sängern treten wieder eine Menge internationale Musiker auf. Unter anderem dabei: "Strip That Down"-Interpret Liam Payne (26)!

Das Ex-Bandmitglied von One Direction veröffentlichte erst vor wenigen Stunden seine neue Single "Stack It Up" feat. A Boogie Wit da Hoodie. Auf seinem Instagram-Account postete Liam im gleichen Atemzug ein Foto von sich und seinem Musikkollegen. Seinen Post kommentierte er unter anderem mit den Worten: "#StackItUp handelt von harter Arbeit, davon, inspiriert zu werden und seine Träume zu verwirklichen". In seiner Bildunterschrift kündigte er außerdem das Musikvideo zu dem Track an! Ob seine neue Single etwa sein erster Song bei The Dome wird?

Neben dem britischen Sänger gaben die Veranstalter aber auch noch die Teilnahme einer weiteren musikalischen Berühmtheit bekannt: den talentierten Singer-Songwriter Alec Benjamin. Dieser machte sich bereits mit Hits wie "The Boy in the Bubble" und "Let Me Down Slowly" einen Namen. Als deutsche Stargäste zählen unter anderem der "Musik sein"-Interpret Wincent Weiss (26) sowie die "Better"-Interpreten Lena Meyer-Landrut (28) und Nico Santos!

