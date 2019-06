Sophia Vegas (31) geht in ihrer Mama-Rolle voll auf! Das Reality-Sternchen bekam im Februar ihr erstes Kind – die kleine Amanda Jaqueline Charlier. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Daniel Charlier genießt die Blondine seither das Elternglück in Beverly Hills in vollen Zügen. Auf die Hilfe einer Nanny verzichtet die anspruchsvolle 31-Jährige seit einigen Wochen lieber. Doch wieso hat sich Sophia gegen eine Nanny entschieden?

Im RTL-Interview offenbart die DJane, warum sie ihre ehemalige Nanny gefeuert hat. "Ich wollte eine etwas ältere Nanny haben, die schon Kinder und Erfahrung hat. Die macht es dann so, wie sie es gewohnt ist. Das habe ich fünfmal gesagt und beim sechsten Mal habe ich sie gefeuert", erörtert die TV-Beauty. Der Auslöser? Sophia brachte ihre Tochter in einem der besten Krankenhäuser Kaliforniens zur Welt – im Cedars-Sinai. Dort hatten sie der Power-Frau eine neue Methode erklärt, wie ihre Tochter am besten ein Bäuerchen macht – doch die Nanny praktizierte stur die veraltete Methode.

Zu viel des Guten für Sophia! "So wie die mir das gezeigt haben, erwarte ich das auch von meinen Nannys", bilanziert die Kurven-Queen. Sie gibt aber auch zu, dass sie sehr hohe Ansprüche habe. Jetzt passen Onkel Peter und Tante Jane auf Amanda auf, wenn Sophia einen Termin hat. Eine neue Nanny käme für die Restaurantbesitzerin erst in ein paar Monaten infrage, wenn ihr kleiner Schatz älter geworden sei.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juni 2019 in Beverly Hills

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Amanda Jaqueline Charlier im April 2019

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Mai 2019 in Beverly Hills

