Auch Ed Sheeran (28) hat mal klein angefangen! Inzwischen ist der supererfolgreiche Weltstar nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Mit seinen gefühlvollen Songs füllt der britische Singer-Songwriter Konzerthallen auf der ganzen Welt und erntete bereits stolze fünf Brit Awards, vier Grammy Awards sowie viele weitere Preise – und das mit gerade einmal 28 Jahren. Sein Erfolg kam allerdings nicht über Nacht: Wie ein Throwback-Foto von Ed beweist, stand er schon ziemlich früh auf der Bühne!

Anlässlich seiner Homecoming-Tour, die in wenigen Wochen beginnen wird, veröffentlichte der Rotschopf nun einen alten Schnappschuss von sich via Instagram. Auf dem Bild, das im Sommer 2006 entstanden ist, ist der 15-jährige Ed während eines Konzerts auf dem Ladedeck eines Lastwagens zu sehen, der kurzerhand zu einer Bühne umfunktioniert wurde. Seine berühmten roten Haare und die Gitarre in seiner Hand lassen derweil keinen Zweifel daran, dass es sich bei dem Jungen auf dem Schnappschuss um den Sänger handelt. Den größten Kontrast zu heute bildet das Publikum: Während er mittlerweile Millionen von Fans begeistert, war sein einziger Zuhörer damals offenbar ein Kleinkind!

Wie Daily Mail berichtet, trat Ed damals im Rahmen eines kleinen lokalen Festivals in seiner Heimat, der englischen Grafschaft Suffolk, auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Musiker schon sein allererstes Mini-Album "The Orange Room EP" veröffentlicht. Doch erst wenige Jahre später nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf: Seinen Durchbruch feierte er als Vor-Band von Hip-Hop-Star Just Jack und Rapper Example (36).

MAR/Capital Pictures / MEGA Sänger Ed Sheeran, 2018

MAR/Capital Pictures / MEGA Musiker Ed Sheeran während eines Konzerts in Camden, 2018

MEGA Musiker Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

