Ciara (33) überrascht mal wieder mit einem neuen Look! Die Sängerin ist für ihre dramatischen Umstylings längst bekannt – mal präsentiert sie sich als sexy Diva, mal im coolen Hip-Hop-Stil. Am liebsten ändert die zweifache Mama allerdings ihre Frisuren. Alleine in diesem Jahr hat sie schon vier verschiedene Haarschnitte durch – von der langen, welligen Mähne bis hin zur modernen Ponyfrisur war alles dabei. Ciaras neueste haarige Überraschung: ein raspelkurzer Pixie-Cut!

Bei den ACE Awards lief die 33-Jährige in einem umwerfenden, bauchfreien Zweiteiler über den roten Teppich. Auf ihr aufregendes Outfit wird aber wohl kaum jemand geachtet haben – die Augen waren nämlich alle auf Ciaras Haare gerichtet: Ihre langen Locken hat sich die Musikerin vor ihrem Auftritt abschneiden und zu einer coolen Kurzhaarfrisur mit Mikropony stylen lassen. So kurz hat man Ciaras Haare schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen!

Der plötzliche Radikalschnitt könnte jedoch auch einen ganz praktischen Grund haben. Noch vor wenigen Tagen rockte Ciara einen ganz anderen Look: Sie trug megalange Dreadlocks, die mit der Zeit allerdings auch ganz schön schwer werden können. Gut möglich, dass sie sich ihre Haare deshalb abschneiden ließ.

Getty Images Ciara in den SiriusXM Studios in New York

Getty Images Ciara bei den ACE Awards

Getty Images Ciara bei den Cfda Fashion Awards

