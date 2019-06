Heiß, heißer, Britney Spears (37) und Sam Asghari! Der Sängerin scheint es nach ihrem Nervenzusammenbruch endlich wieder besser zu gehen. Zur Genesung beigetragen hat sicherlich auch das Male-Model, das seiner Freundin in der schweren Zeit immer unterstützend zur Seite stand. Jetzt gönnten sich die beiden Turteltauben eine kleine Auszeit und erholten sich unter der Sonne Miamis. Von dort schickte die Sängerin heiße Urlaubs-Grüße an ihre Follower.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine am Dienstag sexy Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Liebesurlaub mit ihrem Sam. Darauf präsentierten die 37-Jährige und ihr Partner ihrer Community stolz ihre durchtrainierten, braun gebrannten Körper. Zu den heißen Pics schrieb Britney: "Miami mit meinem Schatz".

Eine gepostete Nahaufnahme der "...Baby One More Time"-Interpretin kommentierte der Hottie mit den Worten: "Das erste Bild ist mein Lieblingsbild, Smile." Dem konnten Britneys Fans wohl nur zustimmen: Sie drückten innerhalb weniger Stunden bereits 470.000 Mal auf den Like-Button. Wie gefallen euch die Bilder der beiden? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im Juni 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2019

