Was für ein niedlicher Schnappschuss! Zum Geburtstag seiner Mutter postete ein Megastar vor Kurzem ein Foto von sich aus Kindertagen. Doch wer hat auf diesem Bild so ein süß zusammengeknautschtes Gesicht? So viel sei verraten: Dieser Promi ist für seine Stimme weltweit bekannt, hat bereits fünf Alben herausgebracht und konnte neben einem Grammy schon zahlreiche andere Awards einheimsen. Ein weiterer kleiner Tipp: Es ist eine Sängerin, die eine ziemliche Abneigung gegen Tomaten hat. Schon eine Ahnung?

Die Auflösung: Auf dem Schwarz-Weiß-Pic ist Popstar Ariana Grande (25) zu sehen! Mit dem putzigen Foto gratulierte die Musikerin gestern ihrer Mama Joan Grande auf Instagram zum Geburtstag. Dabei lobte sie ihre Mutter in den höchsten Tönen und schrieb: "Du bist der stärkste, der großzügigste, der witzigste und barmherzigste Mensch im Universum." Genau deshalb sei sie dankbar, ihre Tochter sein zu dürfen.

Dabei ließ Ariana es sich nicht nehmen, ihren leicht zerknitterten Gesichtsausdruck auf dem Schnappschuss zu kommentieren. "Was auch immer ich 1995 durchgemacht habe, ich mach es immer noch durch", scherzte die Sängerin über das Foto. So mancher User machte sich Gedanken, was Klein-Ari wohl damals durch den Kopf gegangen sein könnte. "Schau dir all die Hühnchen an", kommentierte ein Fan. Ein anderer wiederum spekulierte, ob der Mini-Popstar wohl über unliebsamen Spinat nachdachte.

