Sila Sahin (33) schwebt derzeit im absoluten Mama-Glück! Erst im Juni 2018 erblickte ihr Sohn Elija das Licht der Welt. Nur wenige Monate später verkündete die ehemalige GZSZ-Schauspielerin, dass Baby Nummer zwei unterwegs sei. So kurz nach ihrem ersten Kind erneut schwanger zu sein, weckte bei der Frau von Kicker Samuel Radlinger (26) süße Erinnerungen. In den sozialen Medien teilte sie jetzt ein Schwanger-Throwback-Pic.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentliche die hochschwangere Beauty vor wenigen Stunden ein Foto eines Schwanger-Shootings aus dem vergangenen Jahr. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Letztes Jahr, selbe Zeit" und setzte die Hashtags #Dauerschwanger und #Erinnerungen. Im vergangenen Jahr erwartete die Schauspielerin sehnlichst die Geburt ihres ersten Babys – genau wie jetzt die Niederkunft ihres zweiten Nachwuchses.

Die rund 350.000 Follower der baldigen Zweifach-Mama freuten sich über diesen Schwanger-Post und witzelten, ob es im kommenden Jahr vielleicht erneut ähnliche Bilder geben wird. So fragte ein Fan ganz direkt nach: "Nächstes Jahr dann wieder?" Was denkt ihr, ist die Familienplanung im Hause Sahin/Radlinger abgeschlossen oder planen die beiden noch weiteren Nachwuchs? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / Frederic Kern/Future Image Sila Sahin und Samuel Radlinger 2017 in Hamburg

ActionPress / Mischke,Andre Sila Sahin im Februar 2019

ActionPress / Timm, Michael Sila Sahin 2019 in Berlin

Meint ihr, dass es im kommenden Jahr erneut solche Fotos geben wird? Vorstellen kann ich mir das schon! Nein, ich glaube eher nicht!



