Seit etwa einem Dreivierteljahr schwebt Jennifer Lawrence (28) mit ihrem Partner Cooke Maroney nun schon auf Wolke sieben. Erst im Februar wurde bekannt, dass sich die beiden Turteltauben verlobt haben. Zwar spricht die Schauspielerin über ihre Beziehung zu dem Galeristen eher ungern, doch jetzt plauderte die Beauty ganz offen über die anstehende Hochzeit und verriet: Sie hat bereits das Brautkleid!

"Er ist der tollste Mensch, dem ich je begegnet bin", schwärmte Jennifer in dem Podcast Naked with Catt Sadler über ihren zukünftigen Mann und erklärte über die anstehenden Hochzeitsvorbereitungen ganz gelassen: "Ich sah ein Kleid, das mir gefiel und ich sagte: 'Das ist das Kleid'. Ich sah einen Veranstaltungsort und dachte mir: 'Cool, wir haben den Veranstaltungsort.'"

Da gab es dann allerdings doch noch eine Sache, wegen der die Braut in spe in Panik geriet: Die Planung der Junggesellinnenparty! Denn auch wenn sie eigentlich keine haben wollte, entschied sich Jen in letzter Minute noch um – doch so kurzfristig hatte keine ihrer Freundinnen Zeit: "Und dann fing ich an zu weinen. Ich weiß nicht einmal, warum ich weinte. Ich wusste nicht, dass ich eine Party wollte. Ich schätze, ich fühlte mich einfach erbärmlich."

ActionPress / TheImageDirect.com Jennifer Lawrence und Cooke Maroney 2019 in New York

Anzeige

ActionPress / TheImageDirect.com Jennifer Lawrence und ihr Freund Cooke Maroney in New York

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2019 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de