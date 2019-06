Ella Endlich (34) hat genug von der Zuschauer-Kritik! Aktuell kämpft die Schlagersängerin in dem beliebten TV-Format Let's Dance um den begehrten Titel "Dancing Star 2019". Gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Valentin Lusin (32) tanzte sie sich bereits ins große Finale. Show für Show fuhr sie mächtig Lob von Joachim Llambi (54) ein – dem wohl strengsten Kritiker und Juror des Formats. Doch bei einigen "Let's Dance"-Fans sorgt die Blondine für Unmut: Sie finden ihre Teilnahme unfair, weil sie als erfahrene Musikerin kein kompletter Tanz-Laie sei. Jetzt wehrt sich Ella gegen die Vorwürfe!

Im Bild-Interview spricht die 34-Jährige Klartext: "Ich habe keine klassische Tanzausbildung, was ja viele gedacht haben." Ella bestreitet nicht, Bühnenerfahrung zu haben – doch diese mit einer professionellen Lehre gleichzusetzen, ärgert sie: "Das ist eine Fehleinschätzung der Menschen da draußen", stellt die "Let's Dance"-Finalistin klar und betont dann: "Alles, was ich hier zeige, hat mit meinem Biss zu tun und mit meiner Laune." 2001 begann Ella ein Musical-Studium in München, bei dem sie vermutlich auch in den Fächern Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtet wurde.

Was die Kritik an Ella betrifft, platzte Jurorin Motsi Mabuse (38) vor Kurzem ebenfalls schon einmal der Kragen. Auf Instagram richtete sie sich direkt an Ellas Hater: "Da merkt man, dass so viele überhaupt keine Ahnung vom Tanzen haben und nur nach Sympathie kommentieren."

