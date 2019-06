Bereits seit 2002 ist Prinz William (36) schon mit Herzogin Kate (37) liiert. Zusammen haben die beiden mit George (5), Charlotte (4) und Louis (1) mittlerweile sogar drei kleine Wirbelwinde zu Hause – das royale Paar scheint heute unzertrennlich. Dabei waren die beiden zunächst nur gute Studienfreunde. Doch wie schaffte es eigentlich die 37-Jährige, den Prinzen von sich zu überzeugen?

2001 lernten sich Kate und William während des Studiums an der St. Andrew's University in Schottland kennen und später auch lieben. Bevor sich das Paar 2011 die ewige Treue schwor, hatte es sich allerdings auch zweimal getrennt. Laut Daily Mail soll ihre Beziehung 2007 einen Tiefpunkt gehabt haben, woraufhin Kate sich so manches einfallen ließ, um William von sich zu überzeugen. "Sie tat alles, damit er bei ihr blieb. Sie spielte Spielchen und wartete einerseits immer auf ihn und tat im nächsten Moment so, als wäre sie schwer zu kriegen", erklärte ein Insider. Damit hatte sie offenbar Erfolg. Doch auch mit anderen Methoden schaffte Kate es, William an sich zu binden. "Dann sagte sie, dass sie beabsichtige, an so vielen Orten wie nur möglich ohne William fotografiert zu werden, um ihn dafür zu bestrafen, dass er mit anderen Frauen in Clubs tanzte", plauderte die Quelle weiter aus.

Mittlerweile sind der britische Thronfolger und seine Liebste seit 17 Jahren zusammen und meisterten in dieser Zeit gemeinsam so manche Hürde. Hättet ihr gedacht, dass Kate früher so ein Katz-und-Maus-Spiel mit William gespielt hat? Stimmt unten ab!

Actionpress/ Utrecht, Robin Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Juni 2019

Anzeige

Middleton Family/Clarence House via GettyImages Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Abschluss 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de