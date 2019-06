Baby-Alarm bei Cassie (32)! Erst Ende vergangenen Jahres machte es die Sängerin offiziell: Nach ihrer gescheiterten zehnjährigen Beziehung mit Diddy (49) hat sie ihr Herz an einen neuen Mann verschenkt: In Alex Fine hat die schöne Brünette ihre neue große Liebe gefunden. Jetzt wagten die Turteltauben sogar den nächsten Schritt: Die "Me & U"-Interpretin und der Fitness-Trainer verkündeten, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten!

Auf Instagram posteten beide Parteien süße Pärchenfotos, die sie im Auto zeigen. Cassie hielt die Schwanger-Verkündung dabei kurz und gleichzeitig eindeutig: "Ich kann es nicht abwarten, unser kleines Mädchen kennenzulernen. Ich liebe dich für immer und ewig", schrieb sie zu den Aufnahmen – und klärte damit auch direkt mal die beliebte Frage nach dem Geschlechts ihres Sprösslings.

Alex ließ seinen Gefühlen zu der frohen Botschaft ebenfalls freien Lauf: Er startete seinen Beitrag mit den Worten "Brief an meine Tochter" und machte im Anschluss daran zahlreiche, zuckersüße Versprechungen an sein zukünftiges Kind: "Ich werde der erste Mann in deinem Leben sein und werde dir die größte Liebe und Zuneigung zeigen, jetzt und für immer", schrieb er unter anderem.

Instagram / alexfine44 Cassie und Alex Fine

Getty Images Cassie, Sängerin

Getty Images Cassie, Sängerin

