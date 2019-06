Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Alessio (3) das Licht der Welt erblickte und damit Sarah (26) und Pietro Lombardi (27) zu stolzen Eltern machte. Doch kurz nach der Geburt trennten sich die beiden Sänger. Mittlerweile ist die brünette Beauty wieder megahappy mit ihrem Freund Roberto – und denkt wohl schon über den nächsten Schritt in ihrer Beziehung nach. In den sozialen Medien verriet sie jetzt nämlich: Sie möchte unbedingt noch ein weiteres Kind.

Bislang musste Wirbelwind Alessio seine Spielgefährten außerhalb der Wohnung suchen. Doch das soll nicht so bleiben, verriet Mama Sarah jetzt in den sozialen Medien. Via Instagram antwortete sie auf die Frage, ob sie noch ein weiteres Kind möchte, euphorisch mit: "Ja, auf jeden Fall." Dazu postete die 27-Jährige Throwback-Pics aus ihrer ersten Schwangerschaft und titelte: "Ich habe mich immer fit und gut gefühlt bis zum Schluss."

Bereits im vergangenen Jahr plauderte Sarah offen über ihren Kinderwunsch und offenbarte ihrer Community, dass sie sich ein Schwesterchen für ihren Sohnemann wünscht und dafür sogar schon einen Wunschnamen hätte: "Jaaaa, habe ich tatsächlich... Wenn ich mal ein Mädchen bekomme, wüsste ich schon einen tollen Namen!" Darüber, welcher es denn wäre, ließ die Musikerin ihre Fans aber im Dunkeln.

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi im Oktober 2018

ActionPress / Andre Mischke Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 in Soltau

ActionPress / Falke, Dorothee Sarah Lombardi 2019 in München

