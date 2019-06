War Mariah Carey (49) ihrem Ex-Verlobten etwa untreu? Multimillionär James Packer (51) hatte im Januar 2016 um die Hand der Popdiva angehalten – und das nach gerade einmal sechs Monaten Beziehung. Schon ein halbes Jahr später war die Liebe der beiden allerdings Geschichte. Könnte etwa Mariahs neuer Freund Bryan Tanaka (36) der Grund dafür sein? Ein pikantes Video soll jetzt beweisen, dass die Sängerin ihren Verlobten monatelang mit Bryan betrogen hat!

Der Clip, der Daily Mail vorliegt, zeigt die 49-Jährige und den Backgroundtänzer bei einem heißen Lapdance. Bryan sitzt auf einem Stuhl, während sich Mariah in einem sexy Outfit vor ihm rekelt und an ihm reibt. Das Pikante daran: Das Video soll an Mariahs 47. Geburtstag am 27. März 2016 entstanden sein, also fast sechs Monate bevor James und Mariah Schluss gemacht haben. Außerdem liegen der Zeitung gleich mehrere Bilder vor, die die Blondine ihrem Tänzer in dieser Zeit geschickt haben soll. Auf den Pics posiert sie teilweise in Bikinis, teilweise aber auch vollkommen nackt. Ein Foto zeigt Bryan und Mariah sogar eng aneinander gekuschelt in einem Whirlpool. Dabei hält Mariah den Zehn-Millionen-Dollar-Verlobungsring, den James ihr geschenkt hatte, direkt in die Kamera.

Mittlerweile sind Bryan und Mariah ganz offiziell zusammen. Einen Fremdgehskandal dementiert die zweifache Mutter allerdings. "Wir wissen nichts über diese Inhalte, auch nicht, woher sie kommen oder wann sie entstanden sind. Aber wie schon mehrfach erklärt wurde, ist Mariah monogam", meinte ein Sprecher der Musikerin.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for GLAAD Mariah Carey und James Packer bei den GLAAD Media Awards

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, August 2018

Roshan Perera/ Splash News Bryan Tanaka und Mariah Carey beim Verlassen des Restaurants "Mr. Chow" in Beverly Hills

