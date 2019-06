Auf diesen After-Baby-Body ist Snooki (31) sichtlich stolz! Erst vor zwei Wochen erblickte ihr Söhnchen Angelo das Licht der Welt. Seitdem hat die Reality-Queen scheinbar schon ganz schön an Gewicht verloren und ordentlich Sport getrieben. Anders lässt sich ihr total durchtrainierter Körper so kurz nach der Geburt wohl wirklich nicht erklären. Kein Wunder also, dass sich Mama Snooki jetzt sichtlich happy in einem sexy Bikini präsentiert!

Auf Instagram überrascht die TV-Beauty ihre Fans mit einem hotten Spiegelselfie. Darauf trägt die fitte Mom einen knalligen Leoprint-Bikini mit High-Waist-Höschen. Nicht nur die Beine der Jersey Shore-Darstellerin sehen total schlank aus, auch beim Anblick ihres Bauches lässt sich nicht erahnen, dass sie erst vor zwei Wochen ein Baby zur Welt gebracht hat. Allerdings verrät die Unternehmerin in der Bildunterschrift ein lustiges Geheimnis: "Wenn ihr näher heranzoomt, könnt ihr sehen, dass ich immer noch meine Windel trage."

Snookis Followern ist die Windel aber scheinbar völlig schnuppe. Sie feiern ihr Idol für seinen unglaublich fitten Körper und seinen Humor – wie über 228.000 Likes nach kürzester Zeit beweisen. "Ich kann nicht glauben, wie flach dein Bauch schon wieder ist. Du hast es drauf, Mädchen", schwärmt beispielsweise eine Userin völlig fasziniert.

Instagram / snooki Snooki mit ihrer Tochter Giovanna und Söhnchen Angelo im Juni 2019

Instagram / snooki Snooki im Juni 2019

Action Press / SIPA PRESS Snooki, Reality-Star

