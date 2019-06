Mit ihrer Let's Dance-Teilnahme im Jahr 2017 schrieb Vanessa Mai (27) Geschichte. Die Schlagersängerin sicherte sich mit ihrem damaligen Tanzpartner Christian Polanc (41) mit ihren Performances ganze neunmal die Jury-Bestwertung von 30 Punkten und brach damit sämtliche Rekorde. Doch auch Ella Endlich (34) legte von Woche zu Woche eine perfekte Tanzleistung ab und wurde von der Jury mit der Höchstpunktzahl belohnt. In der Finalshow war es dann so weit: Ella hält jetzt den Punkterekord inne!

Für ihren Quickstep zu dem Titel "The Lady is a Tramp" erntete die 34-Jährige mit Tanzpartner Valentin Lusin (32) nicht nur Standing Ovations vom Publikum, sondern auch jeweils zehn Punkte von Motsi Mabuse (38), Joachim Llambi (54) und Jorge Gonzalez (51). Spätestens nach ihrer Samba zum Hit "Taki Taki" war dann klar: Vanessa könnte ihren Platz als Rekordhalterin abgeben müssen – und so kam es dann auch. Mit dem dritten Tanz sicherte sich Ella den Platz als Rekordhalterin.

Jurymitglied Joachim konnte seine Begeisterung für Ellas Tanzleistung kaum noch zurückhalten und schwärmte: "Du gibst den Leuten einfach keine Chance zur Kritik, du machst keinen Fehler. Man kann überhaupt nicht meckern."

