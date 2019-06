Die angefutterten Pfunde der Hochzeitstorte müssen wieder runter! Erst im Januar überraschte Chris Pratt (39) mit der News, dass er nicht nur mit Katherine Schwarzenegger (29) liiert ist, sondern dass die beiden sogar schon ihre Hochzeit planen. Gesagt, getan: Anfang des Monats gingen die Turteltauben den Bund der Ehe ein – an Chris' großem Tag gab es offenbar auch ordentlich was zum Schlemmen. Der Action-Star strampelt sich aktuell im Fitness-Studio ab, um wieder in Form zu kommen!

Der Fox Sports-Kommentator Jay Glazer veröffentlichte am Dienstag in seiner Instagram-Story Videos mit dem "Avengers: Endgame"-Darsteller bei einer gemeinsamen Gym-Session. "Mein Kumpel hat dieses Wochenende geheiratet und trainiert bereits wieder im Fitness-Studio. Du siehst aus wie ein ganz anderer Typ", meinte der 49-Jährige und zeigte auf den Ehering seines berühmten Freundes. Chris antwortete darauf mit einer scherzenden Bemerkung zu seinem Gewicht: "Ja? Das kommt dabei raus, wenn man zwölf Pfund Hochzeitstorte zu sich nimmt."

Was es wohl sonst noch für Köstlichkeiten bei der Feier gegeben hatte? Ein Insider plauderte gegenüber People aus, dass das Paar seinen Gästen nur regionale Gerichte serviert habe. Außerdem hätten Chris und Katherine ihnen leichte Dessert-Optionen wie Himbeeren, Blaubeeren und rote Johannisbeeren angeboten. Was es für eine Hochzeitstorte gab, ist nicht bekannt.

Instagram / jayglazer Chris Pratt im Gym, Juni 2019

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

Splash News Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

