Drückt Herzogin Meghan (37) ihre Stimmungen mithilfe ihrer Kleidung aus? Am Samstag unterbrach die Duchess of Sussex ihre Babypause und zeigte sich bei der Trooping the Colour-Parade offiziell in der Öffentlichkeit. Sie trug ein dunkelblaues Kleid, während ihre Schwippschwägerin Herzogin Kate (37) an diesem feierlichen Tag auf zartes Gelb setzte. Generell kleidet sich die Liebste von Prinz Harry (34) häufiger mal düster – ein Interview mit ihr könnte jetzt auch den Grund erklären.

"Ich glaube, unsere Kleider sind ein wirklicher Ausdruck unserer Gefühle", sagte Meghan 2016 im Gespräch mit der US-amerikanischen InStyle. Schon bei ihrer Suits-Figur Rachel Zayn sei das der Fall gewesen, verriet die Ex-Seriendarstellerin: "Wir haben das Farbschema von Rachels Kleidern auf ihre wechselnden Gefühle in der Show abgestimmt." Wenn sie verliebt sei, hülle sich Rachel in rosige Töne. "In ernsteren Situationen trage ich dunkle Grautöne und Schwarz – man kann die Höhen und Tiefen erkennen", erklärte Meghan.

Zieht sie dieses Muster auch als Royal durch? Auffallend ist, dass die 37-Jährige bei Veranstaltungen mit Queen Elizabeth II. (93) meist dunkle Kleider anhat – auf knallige Farben verzichtet sie zu solchen Terminen komplett. An der Seite ihres Mannes präsentiert sich Meghan meist in hellen oder bunten Roben und oftmals sogar in strahlendem Weiß.

Getty Images Herzogin Kate bei Trooping The Colour 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Trooping the Colour-Parade in London

Getty Images Herzogin Meghan in London, September 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palastes

Doug Peters/Empics/ActionPress Herzogin Meghan bei der Eröffnung des Toloa Forest Reserve für den Queen's Commonwealth Canopy

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London im Juli 2018



